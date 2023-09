Tragico incidente stradale ieri pomeriggio sulla provinciale 147, in località “Serra Lunga” a Grazzanise, in provicia di Caserta. A perdere la vita è stato Maurizio Granara, originario di Calasetta, nel Cagliaritano. In passato è stato sacerdote della chiesa di Lago Patria, situata a pochi passi dall’hotel Emilia.

Scontro tra auto a Grazzinise, morto don Maurizio Granara: fu parroco a Lago Patria

L’anziano sacerdote, 82 anni, era scampato al Covid dopo essere stato intubato dai medici nel 2020. Ieri, si trovava a bordo di una Fiat 600 e si stava recando in chiesa a Francolise per assistere alla messa in occasione della Natività della Beata Vergine Maria, quando – per cause ancora da chiarire – l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro una Ford Kuga. Anche il conducente di quest’ultima è rimasto ferito.

Per l’ottantaduenne non c’è stato nulla da fare. Quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto, i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I conducenti delle due auto, che hanno riportato ferite in varie parti del corpo, sono stati invece trasportati all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno.

La salma della vittima, dopo l’autorizzazione del pm del tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà sottoposta ad autopsia.

Sul posto, sono intervenuti oltre alle ambulanze del 118 anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, la Polzia di Stato, i Carabinieri oltre che i volontari del nucleo comunale di Protezione civile di Grazzanise. La strada provinciale è stata, per alcune ore, completamente interdetta alla circolazione.