Scontro scooter-auto a Giugliano, morto centauro: Davide aveva 29 anni

La città di Giugliano piange la prematura morte di un suo giovane concittadino. Davide Pisani, il 29enne ricoverato all’ospedale Cardarelli per ferite riportate nell’incidente avvenuto ieri in via Oasi Sacro Cuore, non ce l’ha fatta.

Ad anticipare la notizia è InterNapoli.it. Lo schianto si è verificato all’altezza della pizzeria da Ciro, intorno alle 20. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma sembrerebbe che il giovane fosse a bordo del suo scooter. Procedendo lungo via Oasi Sacro Cuore si sarebbe schiantato contro un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.

Davide Pisani è stato così trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è poi spirato. Fin da subito le sue condizioni sono risultate gravi. Nonostante tutti gli sforzi dei medici del nosocomio napoletano per strapparlo alla morte, il 29enne è deceduto. Sul corpo di Davide sarà disposta l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morta. Il pm di turno della locale Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Le reazioni

La notizia del decesso del ragazzo si è presto diffusa in città. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Tra questi, c’è quello dello zio: “Ieri sera un tragico incidente stradale ha portato via il mio amatissimo nipote Davide. Non sentivo Davide da un po’ di tempo, ieri per ironia della sorte ci siamo sentiti e abbiamo scherzato e riso come al solito”, ha scritto in un post il parente del 29enne. “Davide era una forza della natura: esuberante, sempre in attività. Si faceva voler bene da tutti. Addio Davide, con te se ne va un pezzo del mio cuore”, ha concluso lo zio.