È di pochissimi minuti fa la notizia di un tragico incidente nel quartiere di San Pietro a Patierno, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino. Secondo alcuni testimoni, Vincenzo Mazzola, 38 anni, era a bordo del suo scooter insieme ad un amico quando sarebbe stato preso in pieno da un anziano alla guida di una Fiat Panda. L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il 38enne che è deceduto sul colpo.

Scontro mortale a San Pietro a Patierno, Vincenzo muore a 38 anni

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul luogo della tragedia sono giunte anche diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Lacrime e disperazione tra conoscenti e familiari di Vincenzo che hanno raggiunto via Aquino, zona in cui è avvenuto lo scontro.

Seguiranno aggiornamenti