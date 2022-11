Scontro all'incrocio tra auto e scooter: Lorenzo muore a 15 anni

Auto e scooter si scontrano all’incrocio, muore 15enne. I fatti sono accaduti nella serata dell’11 novembre intorno alle ore 20.30 a Pontedera.

Tragedia in strada, morto 15enne

Lorenzo Bellucci viaggiava a bordo del suo scooter quando ha impattato violentemente una vettura, una Dacia Duster lungo a Tosco-Romagnola, all’altezza dell’incrocio con via Castelli.

Allertati i soccorsi, il 15enne è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche ed ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e la Polizia locale per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

Lo scooter è andato distrutto nell’incidente, così come la parte anteriore dell’auto. Il guidatore, non ferito ma sotto choc, è stato anche lui soccorso.

Il tam tam della terribile notizia è corso velocissimo, tra i messaggi e le telefonate. Lorenzo Bellucci frequentava le superiori. Andava all’Iti Marconi, scuola ora in lutto per una notizia che ha sconvolto studenti, professori, personale scolastico