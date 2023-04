Raffica di denunce e sanzioni dopo gli scontri violenti allo stadio Maradona durante la partita Napoli-Milan. A finire nei guai 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente.

Scontri durante Napoli-Milan: raffica di sanzioni e denunce

L’operazione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 24 e i 32 anni, di cui una per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva B, un’altra per aver acceso un fumone all’esterno dell’impianto sportivo, un’altra ancora per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché durante i servizi di filtraggio è stata trovata in possesso di un’arma da taglio. Una quarta persona invece è stata denunciata per aver minacciato uno steward. Nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Infine, durante i servizi di controllo dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 9 parcheggiatori abusivi, mentre il personale della Polizia Locale ha rimosso 136 autovetture in sosta vietata.