Violenti scontri sono andati in scena allo stadio Maradona di Napoli. Protagonisti due gruppi ultrà che hanno iniziato a spintonare e urtare diversi spettatori e tifosi del Napoli, sia prima e dopo il match, per poi arrivare alle mani mentre erano in curva B.

Napoli-Milan, rissa in curva B tra ultrà e tifosi azzurri durante la partita

Durante il primo tempo di Napoli-Milan diversi ultrà hanno iniziato a intonare cori contro De Laurentiis e ad accendere fumogeni sugli spalti in segno di protesta contro la decisione di accedere all’interno della struttura sportiva con bandiere e tamburi. La situazione è poi degenerata, quando sono scoppiati i tafferugli tra i numerosi tifosi della squadra azzurra e gli stessi ultrà del Napoli.

Un altro episodio di violenza che ha riguardato, ancora una volta, il tifo azzurro risale a venerdì scorso. A Cesena, l’abitazione di un membro del Club Napoli Cesena è stata colpita con il lancio di una molotov perché aveva esposto sul proprio balcone uno striscione del Napoli. Un episodio denunciato alle forze dell’ordine e anche sui social dal club.