“Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili”. A parlare è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che nella giornata di oggi, 15 marzo, ha avuto un colloquio con l’ambasciatore tedesco Viktor Elbling a Palazzo San Giacomo.

Scontri a Napoli, vertice d’urgenza tra sindaco Manfredi e ambasciatore tedesco

Un incontro convocato d’urgenza per fare il punto sugli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. “Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta. Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato”, ha detto il primo cittadino.

“Con la Germania – ha proseguito Manfredi – i rapporti sono storicamente improntati all’amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l’ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling per condannare insieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania”. Non escluso che i due esponenti invitino i facinorosi a porre fine alle ostilità e a evitare nuovi scontri subito dopo il match atteso in serata.

Salvini: “In Germania non sarebbe mai successo”

“Questi non sono tifosi, sono criminali”: così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, dopo i violenti scontri che sono avvenuti a Napoli. “Chissà se in Germania farebbero lo stesso casino. Massima solidarietà e sostegno alle Forze dell’ordine”, ha aggiunto Salvini sui propri canali social.