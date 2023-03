Auto in fiamme e lancio di sedie e tavolini contro le forze dell’ordine. Sono in corso violenti scontri in piazza del Gesù a Napoli, dove centinaia di tifosi tedeschi si sono radunati per un corteo non autorizzato.

Napoli, guerriglia urbana in centro: auto incendiate da ultrà tedeschi

Fino alle 16 di oggi, 15 marzo, la situazione era ancora sotto controllo poi, improvvisamente, sono scoppiati i tafferugli tra i supporters dell’Eintracht e i poliziotti. Alcuni tifosi hanno perfino dato fuoco a una volante in via Calata Trinità Maggiore mentre un’altra, sempre della Polizia, è stata danneggiata. A fuoco anche alcune vetture in sosta.

In questo momento centinaia di agenti in tenuta anti sommossa sono impegnati a respingere l’assalto degli ultras tedeschi che hanno anche distrutto vetrine e dehors. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che stanno spegnendo con gli idranti le fiamme.

Nel primo pomeriggio il centro storico è stato blindato dalle forze dell’ordine che hanno seguito con attenzione l’evolversi del corteo. La Questura di Napoli, prevedendo scontri e disordini, aveva predisposto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, finalizzato a evitare possibili schermaglie.