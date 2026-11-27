Progetto Proximity MS, il progetto dell’Asl Napoli 2 Nord e Ospedale Cardarelli di Napoli per la Sclerosi Multipla. Un nuovo percorso di collaborazione per sviluppare il progetto “Proximity MS”. L’ASL Napoli 2 Nord ha preso atto, con un provvedimento del 2 febbraio 2026, dell’accordo sottoscritto con l’AORN Cardarelli e la società Business Integration Partners (BIP).

L’iniziativa punta a sviluppare un modello di collaborazione tra realtà sanitarie e competenze specialistiche, con l’obiettivo di promuovere nuovi percorsi organizzativi e assistenziali.Un’intesa che apre a una fase di progettazione e coordinamento tra le strutture coinvolte. Restano da approfondire i dettagli operativi, i servizi interessati e le ricadute concrete per i cittadini del territorio dell’ASL Napoli 2 Nord.

Progetto Proximity MS, la sinergia fondamentale

L’accordo formalizza quindi una collaborazione tra l’azienda sanitaria territoriale, una delle principali realtà ospedaliere napoletane e una società specializzata in consulenza e trasformazione organizzativa e digitale. L’iniziativa rappresenta un ulteriore ambito di cooperazione tra istituzioni sanitarie e soggetti con competenze specifiche. Un percorso il cui sviluppo dovrà essere accompagnato dalla definizione degli aspetti operativi e delle attività previste.

La Sclerosi Multipla

La sclerosi multipla è una malattia cronica, infiammatoria e autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale, in particolare il cervello e il midollo spinale. Il sistema immunitario attacca erroneamente la mielina, la guaina che protegge le fibre nervose e consente la corretta trasmissione degli impulsi. Questo processo può provocare lesioni e compromettere la comunicazione tra il cervello e il resto del corpo.

Si tratta di una patologia con manifestazioni molto diverse da persona a persona. Tra i sintomi più frequenti ci sono disturbi della vista, difficoltà motorie, problemi di equilibrio e coordinazione, formicolii, alterazioni della sensibilità e stanchezza persistente. Il decorso può essere variabile, con fasi di riacutizzazione e periodi di stabilità. Sebbene non esista ancora una cura definitiva, oggi sono disponibili terapie in grado di ridurre l’attività della malattia, rallentarne la progressione e migliorare la qualità della vita.