Parte la seconda delle due giornate organizzate dal Partito Democratico a Napoli. Dopo la visita ai quartieri e al murale di Maradona, la segretaria Elly Schlein arrivata alla fondazione foqus, lì dove oggi si concentreranno gli incontri, si concede per poco tempo alla stampa e resta sui temi, in particolare quello dell’autonomia differenziata. il DDL Calderoli per gli esponenti del Pd è comunemente lo Spacca Italia, lo strumento istituzionale con cui il governo Meloni mira a dividere in due il Paese.

Nessun commento e nessuna risposta, almeno per ora, da parte della segretaria sulla mancata presenza del governatore campano Vincenzo De Luca all’iniziativa. Il presidente nei giorni scorsi l’ha definita “cacicca ante litteram” e diversi sono i terreni di scontro, primo fra tutto il terzo mandato che il presidente vorrebbe per restare alla guida della campania.

A provare a mediare tra i due il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che, insieme ad altri esponenti, come Giuseppe Provenzano o Marco Sarracino auspica unità nel partito.