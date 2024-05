Chiuso per 30 giorni l’Arenile di Bagnoli. È quanto disposto dal Questore di Napoli dopo l’accoltellamento di due 15enni durante una serata in discoteca.

Il provvedimento, della durata di 30 giorni, arriva in ottemperanza all’articolo 100 del Tulps, quindi per scongiurare “un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”. Il Questore ha deciso di disporre la chiusura alla luce del ferimento di mercoledì scorso ai danni di due ragazzini, al culmine di una rissa per futili motivi, probabilmente provocata da un pestone che una delle vittime ha involontariamente dato all’accoltellatore.

I due 15enni feriti a colpi di fendenti sono stati poi condotti in ambulanza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Per il ferimento era stato bloccato, e successivamente arrestato, un 17enne di Secondigliano, anche lui incensurato, accusato di tentato omicidio; il coltello utilizzato era stato rinvenuto poco distante, nei pressi di una staccionata. Dopo la convalida, il giovane è stato trasferito nell’ipm di Nisida.