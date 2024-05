A Ponticelli il deja vú del gatto Leone di Angri. Un gruppo di ragazzini scuoia vivo un cane con un coltello. Sono stati fermati da una volontaria. È quanto rende noto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, scuoiano vivo un cane e lo seviziano con un coltello: ragazzini fermati da volontaria

Lo stavano seviziando con un coltello, intenti a scuoiarlo vivo. È l’ennesima barbarie compiuta nei confronti di un cane che solo grazie all’intervento di una volontaria dell’associazione Animal day ha evitato probabilmente di fare la stessa fine del gatto Leone ad Angri.

È accaduto nel quartiere Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli. Secondo quanto denuncia Stella Cervasio, giornalista e animalista, alcuni ragazzi stavano scuoiando vivo il cane quando una volontaria animalista gli ha urlato contro intimandogli di fermarsi. A quel punto i ragazzi sono scappati via e si sono dileguati nonostante la volontaria abbia provato a rincorrerli.

“Ennesima atrocità”

L’animale è ora in cura presso una struttura veterinaria. “Ci assicureremo che il cane riceva cure adeguate augurandoci che si salvi e possa rimettersi presto – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – sosteniamo la denuncia dell’associazione Animal day presieduta da Stella Cervasio e dell’attivista Flora che quei delinquenti vengano assicurati alla giustizia. Quante volte ancora dovremo scendere in piazza per urlare il nostro sdegno e mettere fine a queste atrocità? Noi non ci stancheremo mai di combattere”.