Sono in gravi condizioni i due giovani di 16 e 20 anni che questa notte, a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, si sono schiantati con lo scooter contro alcune auto in sosta.

Schianto nella notte a Secondigliano, 20enne e 16enne in prognosi riservata

Come riporta Fanpage, l’impatto è stato violentissimo tanto che i due ragazzi sono stati sbalzati dalla sella del due ruote, cadendo rovinosamente sull’asfalto. I giovani, soccorsi dal personale sanitario dell’ambulanza del 118, dopo essere stati sottoposti alle prime cure mediche del caso, sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in prognosi riservata.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale che hanno avviato le indagini del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.