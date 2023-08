Una scena biblica quella a cui hanno assistito centinaia di persone ieri a Capua. Uno sciame di insetti – probabilmente falene o moscerini – si è abbattuta sulla città, nel tratto compreso tra Ponte Romano, via Riviera Casilina, via Roma e corso Appio. A immortalare l’insolito fenomeno con il telefonino diversi residenti.

Scena biblica a Capua, sciame di insetti “piove” sulla città

Lo sciame, secondo i testimoni, era di notevoli dimensioni e dava l’effetto di una pioggia scrosciante. Gli automobilisti in strada ne sono stati completamente travolti al punto da essere costretti a chiudersi negli abitacoli in attesa del suo passaggio. Per fortuna non si registrano incidenti.

Ad alimentare il mistero sulla strana apparizione degli insetti anche il fatto che dopo siano caduti a terra stecchiti. I residenti hanno ritrovato sull’asfalto un vero e proprio tappeto di animaletti morti. Tra le ipotesi più plausibili è che fosse in atto – come spiega Edizione Caserta – un intervento di disinfestazione che ha messo in fuga lo sciame lungo il fiume Volturno.