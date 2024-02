Anche in Campania arriva la protesta degli agricoltori che da alcune settimane infiamma l’Europa. Questa mattina un corteo di circa cinquanta trattori ha bloccato la statale Appia arrivando alle porte dell’autostrada A1.

Capua, la protesta degli agricoltori blocca l’Appia: in duecento alle porte dell’A1

La protesta, inscenata da circa duecento persone, è partita intorno alle 9 da un centro commerciale di Teano per percorrere un lungo tratto della Statale fino a Capua, a poche centinaia di metri dal casello autostradale.

A scortare la marcia le forze dell’ordine, che per fortuna non sono intervenute. Non si è infatti registrato alcun disordine. La protesta è contro la crisi del comparto agricolo, penalizzato dall’aumento dei prezzi del gasolio, dall’inflazione e dalla concorrenza sleale dei prodotti provenienti fuori dall’Unione Europea.

Domani nuova protesta

Domani, 3 febbraio, il fronte della protesta dovrebbe allargarsi e raccogliere nuove adesioni. Un nuovo corteo dovrebbe partire dall’agro aversano per raggiungere poi il casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere. L’obiettivo è bloccare pacificamente l’autostrada A1.