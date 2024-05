Aveva soli 5 anni la bambina di Grazzanise morta ieri sera al PSAUT di Capua dopo aver accusato un malore improvviso. “Mamma, non mi sento bene”, sarebbero state le sue ultime parole.

Capua. Si sente male dopo aver mangiato un dolce con i genitori, muore bimba di 5 anni

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Secondo quanto riporta Casertace, la famiglia della bambina si era recata a cenare sushi in un ristorante. Poi si sarebbero sposati in una pasticceria di Santa Maria Capua Vetere per mangiare un dolce. Lungo la strada del ritorno, verso mezzanotte, la piccola si sarebbe sentita male.

Allertati i soccorsi, sembrerebbe per mancata disponibilità di un ambulanza, sarebbe stato consigliato al papà, Domenico Sellitto, dipendente dell’archivio ospedaliero, di recarsi al PSAUT capuano. La bimba è arrivata al presidio per ricevere assistenza. Ma il suo cuore avrebbe cessato di battere dopo 45 minuti di tentativi di rianimazione. Inutile anche l’uso del defibrillatore. La salma della piccola è stata sequestrata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per l’autopsia.

Lutto del sindaco

“Siamo letteralmente scioccati – dichiara il sindaco di Grazzanise, Enrico Petrella – annichiliti da questa morte. Purtroppo non possiamo fare altro che stringerci al dolore di una famiglia per bene, che veramente, non solo per retorica, voluta bene da tutti. Altro al momento non mi sento di dire altro perché effettivamente l’emozione è troppo grande”. Proclamato intanto un giorno di lutto cittadino.