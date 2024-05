La Procura di Santa Maria Capua Vetere vuole vederci chiaro e per questo motivo ha aperto un’inchiesta per far piena luce sulla morte della bimba di 5 anni deceduta nella notte tra il 1 e il 2 maggio a Capua.

Anna muore a 5 anni dopo cena di famiglia nel casertano, la Procura apre un’inchiesta

La piccola Anna Sellitto, di Grazzanise, comune della provincia di Caserta, ha accusato un malore dopo aver mangiato un dolce in una pasticceria di Santa Maria Capua Vetere. La bimba sarebbe andata in arresto cardiocircolatorio dopo il rientro a casa con i genitori. Immediato è stato il trasporto al Psaut di Capua dove, nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarla, Anna è deceduta nel giro di pochi minuti. La salma della piccola è stata sequestrata e trasportata all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove, nei prossimi giorni, sarà effettuata l’autopsia, che fornirà indicazioni più precise su quanto accaduto.

Proclamato lutto cittadino

Si dovrà quindi attendere l’autopsia prima che si possa procedere ai funerali della piccola. Il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, però, ha già annunciato che, in quella occasione, sarà proclamato il lutto cittadino. Il sindaco ha espresso cordoglio alla famiglia della bimba, molto conosciuta nella cittadina del Casertano.