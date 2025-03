Sorpreso con la droga. Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un controllo in via Monte Rosa, a Scampia. Il giovane dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Scampia, sorpreso a prelevare oggetti “sospetti” da una fessura nel muro: arrestato 22enne

Durante un servizio di controllo, gli agenti hanno notato un individuo con un atteggiamento sospetto fermo a bordo strada. Dopo aver ricevuto una banconota da un uomo in auto, il 22enne ha prelevato un oggetto da un’intercapedine nel muro e lo ha consegnato all’automobilista, facendo presumere uno scambio illecito.

Gli agenti sono prontamente intervenuti, bloccando il 22enne. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 70 euro in contanti, un involucro di marijuana e un telefono cellulare. Inoltre, nell’intercapedine da cui era stata prelevata la sostanza, gli agenti hanno rinvenuto una busta contenente 40 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 110 grammi, 8 involucri di marijuana per un totale di 11 grammi e materiale per il confezionamento della droga.

Il giovane è stato arrestato e condotto in Questura, mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di spaccio.