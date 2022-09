Momenti di paura a Scampia dove un uomo armato di piccone ha rincorso una donna in strada. I fatti sono avvenuti nella serata di sabato 10 settembre in via della Resistenza.

Scampia, armato di piccone insegue una donna

Ad accorgersi dell’uomo, sono stati gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo della città. I poliziotti, notando la scena, sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato e disarmato l’uomo che è stato trovato in possesso di un piccone con la lama di 23 cm.

L’aggressore è stato identificato. Si tratta di un 49enne di origini macedoni con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. L’uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Fortunatamente la donna non ha riportato alcuna ferita ma è stata tanta la paura. L’aggressione è avvenuta davanti a diversi residenti che in quel momento si trovano in zona. Sconosciuti i motivi dell’azione folle dell’uomo.