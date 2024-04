Immagini agghiaccianti quelle che arrivano da Scampia, periferia nord di Napoli. Un automobilista fermo con la sua autovettura davanti al cancello automatico della sua abitazione viene preso d’assalto da due rapinatori. A immortalare la scena le immagini di videosorveglianza. È accaduto domenica 21 aprile.

Scampia, rapina in pieno giorno: pistola puntata fuori dal cancello di casa

Il filmato racconta più di ogni parola. Un uomo è alla guida del suo Suv: è all’esterno della sua abitazione, in via Roma verso Scampia. Attende che il cancello si apra. Proprio in quel momento piombano due rapinatori in scooter.

Uno dei due scende, si scaglia sul guidatore dell’auto e punta una pistola alla tempia dell’automobilista. Si fa consegnare tutto e fugge via. Il raid è fulmineo e dura circa 10 secondi.

Il commento: “Clima da far west”

“Siamo sotto assedio della delinquenza più becera. E’ un clima da Far West – ha continuato – In periferia quanto al centro della città non esistono zone franche. La vittima stava rientrando a casa da lavoro e gli è andata bene per il solo fatto che non ci abbia rimesso la pelle. In città è vera emergenza sicurezza, i cittadini perbene sono sotto assedio di delinquenti sfrenati e impuniti. Lo Stato deve fare sentire la sua presenza con operazioni costanti, radicali e profonde. Bisogna agire con determinazione prima che il marcio prevalga”.