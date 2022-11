Una violenta aggressione si è consumata in strada a Scampia, in via Miano, nel pomeriggio di ieri venerdì 25 novembre.

Scampia tentata estorsione, arrestati due 22enni

Una volante della Polizia che si trovava in zona per un servizio di controllo, hanno notato due persone che aggredivano un uomo e sono immediatamente intervenuti per fermarli.

Gli agenti hanno accertato che la vittima, mentre stava raggiungendo la sua autovettura, era stata avvicinata da uno scooter con a bordo una coppia di giovani. I due hanno tentato di estorcere denaro al proprietario dell’auto e poi lo hanno picchiato brutalmente. V.I. e S.L. , ventiduenni napoletani, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentata estorsione.