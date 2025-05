I carabinieri della stazione di Pianura hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di tentata estorsione. L’uomo si era recato presso l’abitazione di una donna di 49 anni, sua lontana parente, chiedendo con insistenza 30 euro come presunta quota di partecipazione a una lotteria di quartiere, nota localmente come il “cartellone”.

Napoli, chiede soldi per la “lotteria di quartiere” con minacce: arrestato 34enne per tentata estorsione

Al rifiuto della donna, l’uomo avrebbe iniziato a minacciarla verbalmente, arrivando a paventare conseguenze gravi in caso di mancato pagamento. Secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe anche estratto un coltello a serramanico dalla tasca dei jeans, con un atteggiamento intimidatorio. La vittima è riuscita a contattare il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Alla vista dei militari, il 34enne ha gettato l’arma sotto un’auto parcheggiata e si è dato alla fuga a bordo di uno scooter.

I carabinieri, dopo aver raccolto la testimonianza della donna e recuperato il coltello, hanno avviato le ricerche e rintracciato il fuggitivo poco dopo. L’uomo è stato fermato e sottoposto a provvedimento restrittivo. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità ulteriori e verificare se la lotteria fosse parte di un giro di scommesse illegali o altre attività non autorizzate.