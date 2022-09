All’interno della macchina aveva una capsula gialla da Ovetto Kinder. Quando i carabinieri hanno deciso di aprirla, hanno trovato una “sorpresa” decisamente insolita: all’interno c’erano ben 6 involucri schiacciati contenenti cocaina. A finire in manette un 41enne con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Napoli, ovetto con “sorpresa” nell’auto di un 41enne: arrestato

Siamo in via Monte Rosa, nel cuore di Scampia, periferia nord di Napoli. I carabinieri della Compagnia del Vomero, durante un servizio di pattugliamento della zona, decidono di sottoporre a controllo un uomo alla guida di una vettura lungo via Monte Rosa. A insospettire i militari dell’Arma il nervosismo dell’automobilista alla vista delle forze dell’ordine. A quel punto scatta la perquisizione all’interno dell’abitacolo della macchina.

I carabinieri trovano una capsula gialla, un tipo ovetto contenente di solito sorprese per bambini e bambine. Questa volta, però, quando gli uomini della Benemerita schiudono l’ovetto, all’interno trovano 6 involucri di droga pronti ad essere venduti al dettaglio. Nell’auto sono presenti anche ben tre smartphone, probabilmente usati per contattare i clienti ed effettuare le consegne. Rinvenuta e sequestrata – perché ritenuta provento del reato – anche la somma contante di 450 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.