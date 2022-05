Alla guida di una Fiat 500 contromano per le vie di Scampia. E’ stato bloccato un 17enne senza patente. Caccia ai due amici, probabilmente anche loro minorenni, che se la sono data a gambe per sfuggire ai carabinieri.

Scampia, in tre senza patente contromano. Fermato 17enne

Tre ragazzi a bordo di una Fiat 500 questa notte non si fermano al posto di blocco degli uomini della Benemerita. Scatta così un lungo inseguimento che da via Zuccarini porta per le strade del quartiere a nord di Napoli. Il conducente percorre le vie contromano rischiando più volte di impattare contro i veicoli che provengono dalla direzione giusta.

La corsa finisce in via Labriola. I due passeggeri aprono gli sportelli e scappano in direzione de “Le Vele”, lasciando solo l’amico alla guida. I militari dell’Arma scendono dalla Gazzella e riescono a bloccarlo: si tratta di un 17enne del rione don Guanella, che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

Condotto in caserma, il giovanissimo accusa un malore e i carabinieri sono costretti a chiamare il 118. Il ragazzo è stato poi affidato ai genitori che sono venuti a prenderlo presso gli uffici dell’Arma.