Un’operazione dei carabinieri a Scampia, nella periferia nord di Napoli, ha portato al recupero di un “kit del rapinatore” all’interno di una Smart parcheggiata in via Colorni, nei pressi delle Case dei Puffi.

Scampia, “kit del rapinatore” in un’auto rubata: pistole con punte di trapano per spaccare finestrini

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti una pistola, due scacciacani e diversi proiettili. Le armi erano modificate: una punta di trapano era fissata al calcio con del nastro adesivo, espediente che permette di rompere il vetro del finestrino e puntare l’arma in faccia alla vittima in pochi secondi, impedendole di reagire.

Oltre alle armi, nella Smart sono stati trovati un’autoradio, forse rubata, uno smartphone, un coltello, un paio di jeans e un bomber. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Non si esclude che l’auto fosse a disposizione di un gruppo di rapinatori della zona, pronta per essere utilizzata nei raid. Le indagini continuano per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.