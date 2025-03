Scampia, giornata storica: iniziata la demolizione della Vela Gialla

Un momento storico per l’area nord di Napoli. In queste ore è in corso l’abbattimento della Vela Gialla di Scampia, uno degli ecomostri della periferia partenopea, simbolo di degrado urbano. Ad accogliere le ruspe uno striscione con su scritto: «Ciao Bella Ciao».

Sulle macerie della struttura sorgerà, a pochi metri di distanza, un nuovo complesso di abitazioni popolari, nell’ambito del progetto “ReStart Scampia“, finanziato dalle Regione Campania, Comune, e una quota di fondi PNRR dell’Unione Europea.

Alle operazioni di abbattimento presente tanta gente, gli attivisti di “Comitato Vele Scampia 167”, da anni impegnati in questa battaglia, e diverse istituzioni, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi: «Non erano case degne di un paese civile». E poi ha aggiunto: «Oggi è una giornata storica per Napoli. Sono veramente emozionato, è stato difficile».