Non si fermano all’alt della Polizia e tentano la fuga, ma la loro corsa si ferma contro la volante. Denunciati due 19enni a Scampia.

Scampia, fuggono dalla Polizia: scooter si schianta contro volante

I fatti domenica sera. Gli agenti del commissariato Scampia della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Bakù hanno notato uno scooter con a bordo due persone, entrambe senza casco. Alla vista dei poliziotti, il conducente dello scooter ha accelerato e si è dato alla fuga.

Ne è nato così un inseguimento, durante il quale il giovane che era alla guida del ciclomotore ha effettuato manovre pericolose pur di sfuggire agli agenti.

Ma quando lo scooter è arrivato in via Monte San Gabriele ha impattato contro la volante della Polizia e i due giovani sono stati subito bloccati dagli agenti. I due 19enni sono stati quindi denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Inoltre, al conducente dello scooter, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale, sono state contestate anche tre violazioni al Codice della Strada: mancata copertura assicurativa, guida con patente di categoria diversa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.