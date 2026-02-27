Scampia, droga nascosta in un calzino tra i rifiuti: arrestati pusher con cocaina ed eroina

Blitz antidroga della Polizia di Stato a Scampia: due 45enni napoletani sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Scampia nell’ambito di servizi mirati di contrasto allo spaccio di droga.

Spaccio con vedetta in strada

I poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione in via Eugenio Colorni, dove hanno notato due uomini con ruoli ben definiti: uno stazionava nei pressi di uno stabile, mentre l’altro, poco distante, svolgeva la funzione di vedetta per segnalare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Durante il monitoraggio, gli agenti hanno assistito a una cessione sospetta: l’uomo fermo vicino allo stabile, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente. La sostanza era stata prelevata da un calzino nascosto tra i sacchetti della raccolta rifiuti.

Sequestrati cocaina ed eroina

Immediato l’intervento della Polizia di Stato, che ha bloccato i due 45enni. Uno di loro è stato trovato in possesso di 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno quindi recuperato il calzino occultato tra i rifiuti, rinvenendo al suo interno 20 involucri di cocaina e 33 involucri di eroina, per un peso complessivo di circa 48 grammi. Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.