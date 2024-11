Scampia, ancora un crollo: in briciole solaio di un appartamento. 17enne in ospedale 

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, 19 novembre, nel quartiere di Scampia, periferia nord di Napoli. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito nel crollo del solaio della sua abitazione situata in via Roma verso Scampia, prolungamento del corso Secondigliano.

Scampia, crolla solaio in appartamento: 17enne in ospedale

L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri martedì 19 novembre, all’interno della camera da letto dove il giovane si trovava al momento del cedimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Il ragazzo, colpito dai calcinacci caduti, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Cardarelli”, dove è stato trattenuto in osservazione. Fortunatamente, le lesioni riportate sono risultate di lieve entità: escoriazioni e contusioni che non destano preoccupazione.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento e avviato i rilievi tecnici per accertare le cause del crollo. Al momento, si ipotizza che il cedimento abbia interessato esclusivamente il solaio della stanza, ma sono in corso ulteriori verifiche per valutare eventuali criticità strutturali nell’intero edificio.