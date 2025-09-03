Un’operazione della Polizia di Stato ha portato ieri pomeriggio, martedì 2 settembre, all’arresto di un 38enne napoletano, già con precedenti specifici, sorpreso con 78 involucri di cocaina. L’intervento rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di stupefacenti.
Scampia, cocaina nascosta nella cantinola: sequestrati 78 involucri
Durante un servizio mirato in largo Gian Maria Volontè, i poliziotti hanno ispezionato una cantinola in uso all’uomo, rinvenendo 78 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 30 grammi.
Il materiale è stato sequestrato e il 38enne arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per risalire alla rete di spaccio collegata.