Operazione in mattinata della Polizia di Stato per la sicurezza stradale. Sequestrati 16 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.

Scampia, blitz della Polizia: sequestrati veicoli in sosta senza assicurazione

Nella mattinata odierna, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Pazienza, Micheluzzi, Calogero, e largo Nicola Abbagnano.

Nel corso del servizio sono stati rimossi 9 motoveicoli e 7 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa. Non è la prima volta che le forze dell’ordine a Napoli prendono di mira veicoli in sosta in strada verificando i requisiti necessari alla circolazione come il pagamento dell’RCA o del bollo auto.