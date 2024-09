Tornano i controlli anti-droga a Scampia. I carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un servizio ad hoc all’interno del complesso di edilizia popolare «33». Tre le persone finite in manette al termine del blitz.

Scampia, blitz anti-droga nel rione “33”: tre arrestati

I militari, nascosti nelle palazzine di via Marrazzo, hanno accertato cinque distinte cessioni di stupefacente a tossicodipendenti della zona da parte di tre persone. Le sette dosi di cobret sono state poi recuperate e sequestrate.

In tre sono stati fermati dai carabinieri e trovati in possesso della somma in contanti di 515 euro, denaro che è stato sequestrato perché ritenuto provento del reato. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria. A finire in manette il 45enne Gennaro Calvino, il 20enne Salvatore Starace ed il 26enne Pasquale Crispino.