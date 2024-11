Scampia blindata da Polizia, Carabinieri e Finanza: sequestrati 4 orologi ed elevate sanzioni

Continuano i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Stamane, oltre 100 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere Scampia ed in particolare in via Cupa Perillo e in viale della Resistenza.Scampia.

Controlli a tappeto di Polizia, Carabinieri e Finanza: sequestrati 4 orologi ed elevate sanzioni

Nel corso del servizio, le forze dell’ordine hanno controllato diversi soggetti, di cui uno denunciato per violazioni di sigilli, sequestrato 4 orologi di un noto marchio ed elevato alcune sanzioni per violazioni in materia di tutela di animali d’affezione. Ancora, sono stati effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e contestate diverse violazioni.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione di personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Scampia, delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, della Polizia Stradale, delle U.O.P.I. e della Polizia Scientifica; dei Carabinieri del Nucleo Operativo Vomero, del Nucleo Investigativo e della Stazione Marianella nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego, del Gruppo di Giugliano in Campania, del II Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli e delle Unità Cinofile Il servizio in questione, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della Polizia Metropolitana e dei Vigili del Fuoco ed è stata vigilata dall’alto da un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.