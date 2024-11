Sorpreso in possesso con un chilo di droga. In manette un 53enne di Scampia. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato lo ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Scampia, 53enne sorpreso con un borsone contenente un chilo do droga e 120 euro: arrestato

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, è entrato in uno stabile nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno bloccato, non senza difficoltà, all’interno dell’edificio, trovandolo in possesso di un borsone contenente oltre 1 kg di marijuana e 120 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Inoltre, gli agenti hanno esteso il controllo presso l’abitazione del 53enne dove hanno rinvenuto un altro involucro della stessa sostanza del peso di circa tre grammi. Per questo l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.