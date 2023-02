Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Pimonte, in provincia di Napoli, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato inseguito in strada dai carabinieri. I militari dell’arma hanno rinvenuto in casa del pusher droga, materiale per le dosi e soldi in contanti.

Scalzo e in mutande fugge da casa per evitare l’arresto: preso 44enne

L’uomo, che risponde al nome Pasquale Attianese, per evitare di essere arrestato ha tentato l’ultima mossa disperata: ha preso i barattoli in cui teneva la marijuana e, ancora in mutande e scalzo, ha provato a fuggire in strada ma è stato bloccato dopo diversi metri.

In alcuni barattoli c’erano 160 grammi di marijuana: l’uomo li ha afferrati ed è corso fuori in mutande nonostante il freddo, probabilmente con l’intenzione di disfarsene una volta all’esterno. Mossa improvvisa che ha naturalmente attirato l’attenzione dei militari, già pronti ad evenienze del genere: lo hanno rincorso, bloccato e hanno recuperato i contenitori, accertando cosa vi fosse all’interno.

Rinvenuti durante il controllo anche un bilancino di precisione, utilizzato per la divisione in dosi, e 1.120 euro in contanti, anche questi sequestrati in quanto ritenuti provento della vendita di stupefacenti.