scafati 16enne in una pozza di sangue: centrato al petto da un proiettile

È vivo per miracolo un ragazzino di 16 anni colpito al petto da un colpo di pistola. É accaduto a Scafati, in provincia di Salerno, nella notte tra martedì e mercoledì. Il giovanissimo è stato operato d’urgenza all’ospedale Loreto Mare di Napoli. Non sarebbe in pericolo di vita ma resta ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Scafati, 16enne colpito da un proiettile al petto

La dinamica del ferimento è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Salerno che indagano sul fatto. Il 16enne è stato ritrovato a terra in una pozza di sangue nella zona del centro storico, nel quartiere Vetrai, nei pressi di piazzetta Sansone, in uno dei luoghi più frequentati della movida del comune del Salernitano

Al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella della lite tra giovanissimi sfociata in sparatoria o della pallottola vagante. Appare invece remota l’ipotesi di un collegamento con dinamiche di criminalità organizzata: il giovane è infatti incensurato e non risulta avere legami con determinati ambienti e nemmeno frequentazioni “a rischio”.