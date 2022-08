Un momento di follia che poteva trasformarsi in tragedia quello vissuto a Sarno sabato scorso. Un uomo, in circostanze ancora da chiarire, ha dato in escandescenze e ha impugnato un motosega seminando il panico in un condominio.

Sarno (Salerno), impugna motosega e semina il panico in un condominio

La scena si è consumata in via Lanzetta, ex traversa Campo Sportivo. I residenti di un complesso abitativo stati minacciati da un uomo, particolarmente alterato, che agitava una motosega in loro direzione. In un filmato di pochi secondi diffuso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli si vede l’aggressore rincorrere attorno a un’auto parcheggiata tre persone in fuga. Due trovano riparo nell’androne del palazzo.

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato il soggetto a minacciare i presenti. Forse l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio. Per fortuna alcuni testimoni hanno allertato i carabinieri dello locale stazione, che sono prontamente intervenuti sul posto. I militari hanno fermato l’uomo nei pressi di un bar e hanno posto sotto sequestro la motosega. Non si conoscono ulteriori dettagli.