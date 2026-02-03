Tragedia nella notte a Sarno, in provincia di Salerno. Intorno alla mezzanotte di oggi, 3 febbraio, un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione in una salumeria della zona Cappella Vecchia, proprio mentre il negozio stava per chiudere. All’interno si trovava solo il titolare, Gaetano Russo, 61 anni, impegnato nelle ultime pulizie prima di rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. In strada non c’era nessuno e tutti gli altri esercizi commerciali avevano già abbassato le saracinesche: una situazione che il malvivente avrebbe scelto per entrare in azione.

Sarno, rapina finisce in tragedia: salumiere reagisce a rapina e viene ucciso a coltellate

Secondo quanto ricostruito, Russo ha tentato di reagire e di allontanare il rapinatore, un 34enne del posto, ma è stato colpito da diverse coltellate, alcune delle quali mortali. Il salumiere si è accasciato vicino al bancone del suo negozio, morendo in un lago di sangue. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente allertato la polizia. Il commissariato si trova a poca distanza e una pattuglia è giunta sul posto in pochi istanti.

Il rapinatore non è fuggito: si è barricato all’interno della salumeria. Gli agenti hanno dovuto sfondare la porta d’ingresso in vetro per fare irruzione, bloccarlo e ammanettarlo. L’uomo è stato arrestato e trasferito immediatamente in carcere. Il negozio è stato transennato e, per tutta la notte, gli uomini della Scientifica hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La comunità di Sarno è sotto choc per l’ennesima violenta tragedia consumatasi durante una rapina.