Si chiamava Concetta Fiore e aveva 60 anni la donna morta ieri in un drammatico incidente avvenuto in via Sarno Palma, tra Sarno e Palma Campania. Fatale lo schianto con un camion.

Sarno, incidente con un camion: Concetta muore a 60 anni

La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Concetta viaggiava a bordo della sua Fiat Panda quando avrebbe perso il controllo della sua auto, rimanendo poi schiacciata da un mezzo pesante che è sopraggiunto in quel momento. Le ferite riportate, soprattutto alla testa, erano troppo gravi e Concetta è morto sul colpo. La sua salma è ora a disposizione della Procura di Nocera Inferiore.

Ci sono altri feriti

Inutili tutti i soccorsi prestati alla 60enne dopo l’impatto. La Fiat Panda si è ridotta a un rottame. A contribuire al sinistro sarebbero state anche le avverse condizioni meteo che hanno reso molto scivoloso il manto stradale.

L’incidente ha poi causato dei tamponamenti a catena, coinvolgendo altre due auto. Sul posto l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale stazione. Ferita una ragazza che è stata trasportata all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno