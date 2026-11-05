Aveva escogitato un sistema per sottrarre carburante ai clienti di un distributore, riempiendo taniche nascoste e addebitando gli importi sulle carte bancarie degli ignari automobilisti. È accaduto a Napoli, in via Reggia di Portici, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un uomo di 45 anni, accusato di truffa e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, si finge benzinaio per riempire taniche nascoste a spese degli automobilisti. Arrestato

L’intervento è scattato in seguito ad alcune segnalazioni che indicavano la presenza di un individuo che, fingendosi addetto al distributore, avrebbe utilizzato le carte dei clienti per prelevare carburante destinato a taniche nascoste. Durante un servizio di osservazione, i poliziotti hanno assistito all’arrivo di un automobilista che, dopo aver autorizzato il pagamento con carta bancaria, è tornato nella propria vettura in attesa del rifornimento. Il 45enne ha quindi iniziato a erogare carburante e, raggiunti i 20 euro richiesti dal cliente, ha simulato di riporre la pistola erogatrice nella colonnina.

L’arrivo della Polizia

Una volta che l’automobilista si è allontanato, l’uomo ha recuperato alcune taniche nascoste in un contenitore per rifiuti e ha continuato a prelevare carburante sfruttando la transazione ancora attiva. Il cliente, convinto di aver speso soltanto 20 euro, si è ritrovato così con ulteriori 82 euro addebitati sulla carta, utilizzati dal finto benzinaio per riempire le taniche. I poliziotti, che avevano osservato l’intera scena, sono immediatamente intervenuti per bloccare il 45enne. L’uomo ha opposto resistenza, rendendo difficoltose le operazioni, ma è stato infine fermato e tratto in arresto. Per lui sono scattate le accuse di truffa e resistenza a pubblico ufficiale.