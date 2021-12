Sarah Ferguson è l’ex moglie del duce di York Andrea, terzo figlio di Elisabetta II d’Inghilterra: dalla loro relazione sono nate le figlie Beatrice e Eugenia. Ha 62 anni ed è nota anche con il soprannome di Fergie.

Vediamo nel dettaglio alcuni aspetti della vita privata di Sarah Ferguson.

Sarah Ferguson: età, matrimonio, Andrea di York, figlie

Sarah Ferguson ha 62 anni ed è nata a Londra il 15 ottobre 1959, sotto il segno della Bilancia. Conosciuta con il soprannome Fergie, è ricordata per il matrimonio con Andrea, duca di York, terzo figlio della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Le nozze furono celebrate nell’Abbazia di Westminster. La coppia ha avuto due figlie: Beatrice ed Eugenia di York.

Ha fatto parte della famiglia reale britannica fino al divorzio, avvenuto nel 1996. Pur essendosi separata dal marito, Sarah Ferguson mantiene il privilegio del titolo ducale, ma senza il trattamento di Altezza Reale: questo significa che è ancora duchessa di York ma ricoprendo un ruolo minore.

Non sono mancati scandali e problemi giudiziari che hanno coinvolto Sarah, rendendola un personaggio sulle prime pagine dei giornali di cronaca: per questo motivo, è stata giudicata persona non gradita a corte dalla famiglia reale, quindi bandita.

La Duchessa di York è stata legata sentimentalmente per circa due anni a Manuel Fernandez, 48enne imprenditore delle Asturie: nel 2016, la coppia si è detta addio.

Sarah Ferguson: libro

Sarah Ferguson ha svolto un’intensa attività di scrittrice, pubblicando oltre 40 libri per bambini, mentre sta per uscire “La bussola del cuore“, primo romanzo per adulti, ambientato a metà dell’Ottocento, ispirato a una pro-pro zia in cui Sarah Ferguson ha detto di riconoscersi, di nome Lady Margaret.

Sarah Ferguson: Instagram

La duchessa di York è molto attiva sui social: il suo profilo Instagram conta 356mila followers. Sarah condivide scatti inerenti a momenti della sua vita personale, anche in compagnia delle due figli.