Sarah Felberbaum è un’attrice di origini anglo-americane, nota per aver preso parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive di grande successo. E’ la moglie di Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma. Da stasera, è una delle protagoniste della fiction “Non ti lasciare”, in onda su Rai1.

Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e la sua carriera.

Sarah Felberbaum: chi è, età, altezza, fisico

Sarah Felberbaum nasce il 20 marzo 1980 a Londra, sotto il segno dei Pesci, da padre statunitense di origini russo-ungheresi e da madre inglese. In Italia cresce dall’età di un anno. Ha 41 anni ed è alta 173 cm.

Sfoggia ancora un fisico invidiabile: il suo segreto è seguire la classica dieta mediterranea, associata a tanto sport.

Sarah Felberbaum: marito, figli

Sarah è la moglie dell’ex calciatore Daniele De Rossi: i due stanno insieme dal 2009 e si sono sposati il 23 maggio 2015 alle Maldive. Dalla coppia, sono nati Olivia Rose, il 14 febbraio 2014, e Noah, il 3 settembre 2016.

Sarah Felberbaum: carriera, film

L’attrice studia recitazione con Gisella Burinato. All’età di 15 anni, Sarah Felberbaum intraprende la professione di modella e prende parte a diverse campagne pubblicitarie, tra cui una serie di spot con Francesco Mandelli e Sergio Castellitto, diventado nota al grande pubblico.

Compare in videoclip di Nek e dei Zero Assoluto. Nel 2000 assume per la prima volta la conduzione di un programma: si tratta di Top of the Pops, in onda su Rai Due.

In ambito televisivo, Sarah Felberbaum appare nelle miniserie Caterina e le sue figlie, Giorni da Leone, Caravaggio, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Mal’aria, dov’è la protagonista femminile.

Ruoli di prestigio li interpreta nelle fiction Il giovane Montalbano e Una grande famiglia, impersonando rispettivamente Livia, storica fidanzata del commissario, e Nicoletta Rengoni.

Il suo esordio cinematografico arriva con la pellicola Cardiofitness (2007). Prende parte a gira i film Due vite per caso, Ti presento un amico, Maschi contro femmine e il sequel Femmine contro maschi. Volto principale de Il gioiellino (2011) di Andrea Molaioli, tale prova vale a Sarah Felberbaum la prima candidatura ai David di Donatello.

Seguono i lungometraggi Viva l’Italia, Il principe abusivo di Alessandro Siani e Una piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo.

Al fianco di Dustin Hoffman e Richard Madden, entra nel 2016 a far parte del cast della serie tv I Medici, trasmessa su Rai Uno.

A gennaio 2022, prende parte alla serie “Non mi lasciare”, insieme a Vittoria Puccini e Alessandro Roja.

Sarah Felberbaum: Instagram

Sarah ha un profilo Instagram seguito da quasi 300mila followers, con cui ama condividere momenti della propria vita privata e professionale.