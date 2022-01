Alessandro Roja è un noto attore del cinema italiano: ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche e serie tv di grande successo, tra cui Romanzo Criminale, in cui interpreta il ruolo di Dandi. Nel gennaio 2022, è uno dei protagonisti di “Non mi lasciare”, in onda su Rai1.

Scopriamo maggiori dettagli sulla carriera e la vita privata di Alessandro.

Alessandro Roja: chi è, età, altezza, moglie, figli

Alessandro è nato a Roma il 4 giugno del 1978, sotto il segno dei Gemelli. Ha 43 anni ed è alto 178 cm.

Dal 2013, è sposato con Claudia Ranieri: i due si sono conosciuti in una trattoria a Trastevere. Non hanno avuto un colpo di fulmine, ma pian piano l’amore è sbocciato, attraverso incontri casuali e più frequenti. La donna è la figlia dell’allenatore di calcio Claudio Ranieri. I due sono genitori di Orlando, nato nel 2014, e Dorotea, avuta nel 2019.

Alessandro Roja: carriera, serie tv, film

Nel 2004, conclude la sua esperienza presso la Scuola nazionale di cinema di Roma e diventa famoso, nel 2008, come coprotagonista di “Romanzo criminale – La serie”, in cui interpreta il Dandi per due stagioni. Fa parte anche del cast della serie “1992”, del 2015.

Nel 2009, è al cinema con “Feisbum – Il film”, nel 2010 è tra i protagonisti di “Tutto l’amore del mondo”, nel 2011 è Bruno in “L’erede – The Heir”.

In tv, Alessandro Roja è protagonista con Cristiana Capotondi ne “L’olimpiade nascosta” e in “La farfalla granata”. E’ protagonista di Song’e Napule, per cui riceve la candidatura al Nastro d’argento e al Globo d’oro come migliore attore protagonista. Nel 2015, recita in “È arrivata la felicità”, nel 2017 è ne “L’ora legale” e “The End? L’inferno fuori”. Nel 2018, è in “Sono tornato”, nel 2019 recita in “Ma cosa ci dice il cervello” e anche nel film “Restiamo amici”.

Nel 2021, prende parte alla produzione cinematografica “Diabolik” mentre, nel gennaio 2022, recita accanto a Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum in “Non mi lasciare”, fiction in onda su Rai 1.

Alessandro Roja: Instagram

L’attore è molto riservato riguardo la sua vita privata: talvolta condivide alcuni scatti sul proprio profilo Instagram, seguito da quasi 130mila followers. Diverse invece sono le foto attinenti alla sua carriera professionale.