Uno squalo morto sulla spiaggia. Il grosso cetaceo è stato ritrovato ieri mattina sul lungomare di Sapri, in provincia di Salerno, tra lo stupore e la curiosità dei tanti bagnanti che affollavano la spiaggia. Si tratta di uno squalo vacca, “Hexanchus”.

Sapri, raro esemplare di squalo ritrovato morto in spiaggia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. “E’ un esemplare di squalo vacca molto giovane – spiega il sindaco all’ANSA – della lunghezza di circa due metri e 20 probabilmente preso a strascico e poi spiaggiato. Ci siamo attivati subito e la carcassa è stata già rimossa dalla spiaggia e trasferita in altro luogo per poi procedere al ritiro definitivo da parte delle competenti autorità”. Sul lungomare sono accorsi anche gli uomini della capitaneria di porto ed i veterinari dell’Asl Salerno per i rilievi.