“Sapori ad arte” al “Grande sud”, protagonista la mela annurca di “Giaccio frutta”

La mela annurca sarà protagonista al parco commerciale “Grande sud” nel fine settimana di “Sapori ad Arte”, kermesse giunta alla 20esima edizione, che valorizza le eccellenze del territorio. Sarà l’azeinda “Giaccio frutta” ad accompagnare il pubblico nel mondo della regina della tavola. Siamo stati a Vitulazio, in località Fontana, dove avviene tutta la lavorazione del frutto, dalla terra alla tavola.