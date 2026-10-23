Giugliano. Sapori ad arte, al “Grande Sud” lezioni sulla mela annurca

Sapori ad arte al parco commerciale Grande Sud, la kermesse che valorizza le eccellenze del territorio, ha arricchito il suo calendario con una due giorni di lezioni sulla mela annurca. A parteciparvi alcune delle classi quinte del primo circolo didattico “Mena Morlando” di Giugliano. Ad illustrare storia e legame con la nostra terra del frutto rosso è stato il professore Emmanuele Coppola, Poi tutti a fare merenda con i prodotti offerti da Giaccio frutta. Un’iniziativa fortemente voluta dal direttore Fabio Santoro. Come segnale alle future generazione dell’importanze di una sana educazione alimentare. Tutto il fine settimana sarà dedicato alla mela annurca con degustazioni e dolci, della pasticceria araba fenice, dove ad essere protagonista sarà proprio la regina della tavola.