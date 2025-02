Sant’Arpino, rubano Jeep Renegade: alle loro spalle carabiniere libero dal servizio. Malviventi in fuga

Furto dell’auto sventato a Sant’Arpino da carabiniere in borghese. Caccia a due malviventi. Il proprietario della macchina, al culmine della gioia, ha abbracciato il militare intervenuto per mettere in fuga i due malviventi.

Sant’Arpino, rubano Jeep Renegade: alle loro spalle carabiniere libero dal servizio

Avevano appena forzato la portiera della Jeep Renegade lasciata in sosta dall’ignaro proprietario in via Castellone a Sant’Arpino, nell’aversano, e nella foga del momento non si sono accorti che alle loro spalle stava sopraggiungendo un Appuntato del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, libero dal servizio e in abiti civili. Il militare, in transito in quella strada, ha assistito al furto e senza esitare è intervenuto per bloccare il raid.

I due malviventi, con il volto coperto da passamontagna, avevano già avviato il motore quando sono stati interrotti dall’Appuntato che qualificandosi gli ha intimato di fermarsi immediatamente. Presi alla sprovvista hanno prima cercato di lanciargli contro con una torcia in loro possesso, colpendolo ad una spalla, e successivamente, vedendosi la strada sbarrata, sono scesi dall’auto appena rubata e con una mossa fulminea sono saliti a bordo di una seconda auto, Ford Puma di colore Grigio scuro, parcheggiata a pochi metri da loro e sulla quale li stava aspettando un complice con il motore acceso.

Fuga verso Orta di Atella

L’auto dei malviventi si è così allontanata a velocità sostenuta in direzione del centro abitato di Orta di Atella, facendo perdere le proprie tracce. La Jeep Renegade, subito recuperata dall’Appuntato e da una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Marcianise, intervenuta sul posto, è stata restituita al legittimo proprietario che non si era ancora accorto del furto e che, appresa la notizia, con un sospiro di sollievo ha ringraziato il militare abbracciandolo.