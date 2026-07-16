Pesca di frodo tra Castel Volturno e Mondragone, sequestrate oltre 200 nasse abusive

Si è concluso con bilancio positivo l’ennesima operazione di tutela ambientale e contrasto alle illegalità diffusa in mare che ha interessato il litorale domizio in sinergia tra forze dell’ordine e associazioni. All’iniziativa hanno preso parte la Provincia di Caserta, il Comune di Castel Volturno, il Comune di Mondragone, l’Ente Riserve Regionali Foce Volturno-Costa Licola, i biologi marini del Turtle Point della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, le associazioni Domizia, Fly Liternum assistito dalla Torre di Controllo avvistamento Grazzanise, Legambiente Domizia e le Guardie Zoofile LIPU Caserta.

Alto impatto tra Castel Volturno e Mondragone, sequestrate oltre 200 nasse abusive

Sul fronte dei controlli sono stati impegnati la Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal colonnello Biagio Chiariello, il ROAN della Guardia di Finanza della Campania, diretto dal tenente colonnello Pier Paolo Aztori con il coordinamento del maggiore Nicola Amoruso, l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Pozzuoli, guidato dal comandante Agostino Galati, con il supporto delle Capitanerie di Castel Volturno e Mondragone.

Le operazioni si sono concentrate nelle acque antistanti Mondragone, tra Agnena e Sinuessa, dove sono state recuperate circa 100 nasse abusive e liberati 35 chilogrammi di fauna marina rimasta intrappolata negli attrezzi illegali.

La Polizia Provinciale ha operato alla foce del Volturno e lungo le principali vie di accesso al litorale, sequestrando 133 nasse e mille metri di cavo, denunciando una persona per abbandono di rifiuti in mare, elevando 2 sanzioni per pesca di frodo, eseguendo un sequestro preventivo di attrezzature da pesca illegali e identificando cinque pescatori.

Controlli su strada

Nei controlli stradali gli agenti, che si sono avvalsi della collaborazione della polizia locale di Mondragone, hanno controllato 21 veicoli e identificate 27 persone; sono stati sequestrati 2 veicoli privi di assicurazione e contestate 3 violazioni per mancata revisione e 2 per mancato uso delle cinture di sicurezza.