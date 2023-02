Il giorno prima festeggia la laurea della figlia, il giorno dopo si sarebbe tolto la vita. Si indaga a tutto campo sulla morte del 57enne Luigi Della Marca, consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate.

Sant’Antonio Abate, consigliere comunale trovato senza vita in casa. Si indaga

Come spiega il Roma, il 56enne è stato di trovato senza vita nel giardino di casa. Le ragioni del gesto estremo sono ignote. Della Marca era infatti un imprenditore affermato e agiato. Di recente aveva acquisito e ristrutturato come lussoso B&B un edificio in pieno centro.

Il ritrovamento del corpo risale a giovedì mattina, poco dopo pranzo. I familiari lo hanno rinvenuto in giardino. Era stata la moglie a lanciare l’allarme, preoccupata per la sua assenza, ma notando la presenza della sua auto sotto casa. Quindi poco dopo la terribile scoperta. Proprio il giorno prima, la figlia ventenne dell’imprenditore edile, aveva conseguito la laurea. La gioia in famiglia ha ceduto subito il passo al dolore. I funerali si terranno oggi, 11 febbraio, alle 12, presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate.