Sono finite in manette sei donne, di età compresa tra i 22 e i 44 anni, sono state arrestate dai Carabinieri con l’accusa di aver partecipato a un’aggressione violenta ai danni di un uomo di 34 anni. Il pestaggio, avvenuto per motivi legati a questioni sentimentali, ha visto la vittima colpita ripetutamente con mazze da baseball, mentre un complice di 30 anni ha sparato un colpo di pistola, ferendolo a una gamba.

Sant’Antimo, spedizione punitiva contro 34enne: picchiato da sei donne con mazze da baseball e spari contro di lui

Secondo le indagini, l’aggressione sarebbe stata orchestrata come una vera e propria “spedizione punitiva”. La vittima, ex marito dell’attuale compagna del trentenne, è stata raggiunta in strada dai sette aggressori: sei donne hanno utilizzato mazze da baseball per colpire l’uomo, mentre l’uomo armato ha esploso diversi colpi contro l’arto inferiore del 34enne.

Le sei donne sono state arrestate su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord e rispondono di lesioni aggravate in concorso. Cinque di loro sono state poste agli arresti domiciliari, mentre una donna è stata arrestata in flagranza di reato per possesso di 100 grammi di cocaina durante la notifica del provvedimento cautelare. Attualmente, è detenuta nel carcere di Secondigliano. Decisive le testimonianze di testimoni presenti al momento dell’aggressione.